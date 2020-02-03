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Xiaomi переносит презентацию флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro 5G

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Китайская компания Xiaomi должна была анонсировать флагманское семейство Mi 10 за сутки до премьеры смартфонов Samsung Galaxy S10, т.е. 10 февраля. Как стало известно, производитель из Поднебесной был вынужден перенести дату презентации. Кто-то связывает это с эпидемией коронавируса на территории Китая, однако, скорее всего это лишь попытка хоть как-то связать флагманские смартфоны с самой обсуждаемой темой последних недель.

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Но как бы там ни было, коронавирус своё влияние на планы компании Xiaomi всё-таки оказал. Презентация флагманов нового поколения будет проходить онлайн ввиду запрета на проведения массовых мероприятий в Китае. Формальный официальный анонс Xiaomi Mi 10 Pro 5G и Mi 10 состоится 7 февраля, т.е. уже в ближайшую пятницу. Полноценная премьера, в ходе которой станут известны все детали и цены новинок, запланирована на 13 февраля. Уже на следующий день после онлайн-презентации Xiaomi Mi 10 начнёт продаваться в Китае. Версию Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения придётся подождать до 18 февраля.

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Также стоит отметить, что из-за заболевания Xiaomi может отказаться от участия в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020. Мероприятие будет проходить с 23 по 27 февраля в Барселоне. В то же время китайские власти отмечают, что на середину текущего месяца намечен пик эпидемии коронавируса.

Напомним, что оба смартфона получат 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865. Это то, о чём можно говорить со 100-процентной уверенностью. Остальные же предполагаемые характеристики смартфонов изменяются чуть ли не ежедневно. Например, сегодня появилась информация, согласно которой оба смартфона получат 108-мегапиксельный датчик изображения, хотя ранее его приписывали лишь старшей версии.

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