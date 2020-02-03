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Российская компания Caviar выпустила ещё одну дорогую версию смартфонов Apple нового поколения. Называется она Cyberphone, а её внешний вид основан на дизайне недавно анонсированного кроссовера Tesla Cybertruck.

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Новинка заключена в титановый корпус. Со всех сторон он защищён от внешнего воздействия. Даже дисплей смартфона прикрыт металлической пластиной. При этом крышка может быстро трансформироваться в подставку.

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Технические характеристики Cyberphone такие же, как и в «обычных» флагманских смартфонах компании Apple. Новинка предлагается в модификациях с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти.

iPhone 11 Pro в базовой модификации обойдётся в 354 000 рублей. Продвинутая конфигурация стоит на 20 000 рублей дороже, тогда как за топовую версию придётся доплатить ещё 25 000 рублей. iPhone 11 Pro Max в каждой из трёх комплектаций стоит на 30 000 рублей дороже стандартной версии.

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Напомним, что смартфоны оборудованы мобильным процессором Apple A13 Bionic, выполненным по технологии 7nm+, имеют 12-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную основную разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. В iPhone 11 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 3046 мАч, а диагональ экрана составляет 5,8 дюйма. Версия Max получила батарею на 3969 мАч и 6,5-дюймовый дисплей.