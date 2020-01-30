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14 февраля 2018 года компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 5 Pro. В этом году День святого Валентина тоже не пройдёт без презентации нового умного телефона. Но новинку покажет другая китайская компания – Huawei. Производитель из Поднебесной представит первую модель седьмого поколения в рамках семейства nova. Она будет называться Huawei nova 7i.

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Смартфон получит 6,4-дюймовый экран LTPS с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,3 к 9. Фронтальная камера модели достанется одинарная, а тыльная будет четырёхмодульной. Первая получит сенсор оптического формата 1/3,1 дюйма на 16 Мп с размером пикселя 1 мкм. Светосила оптики – f/2. Основная камера будет представлена стандартным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и парой дополнительных датчиков с разрешением 2 Мп. Видео Huawei nova 7i сможет записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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Будущей новинке обещают мобильный процессор Kirin 810, хотя презентация смартфона состоится в Малайзии, а, как известно, за пределами Поднебесной компания не продаёт устройства с этой однокристальной системой и предустановленными сервисами Google. Что будет с Huawei nova 7i, узнаем уже через две недели.

Модель будет нести на борту 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ. Расширить хранилище можно будет фирменными картами Nano-Memory. Из прочего стоит отметить аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, 40-ваттную быструю зарядку по проводу и разъём для наушников. В продажу Huawei nova 7i поступит по цене в районе 300 долларов с предустановленным программным обеспечением EMUI 10.