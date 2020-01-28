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Финский бренд Nokia в 2017 году вновь начал выпускать смартфоны. За три года ассортимент легендарного бренда пополнился тремя десятками новых моделей разных ценовых категорий. Компания выпускает новинки на двух выставках: IFA и MWC. Этот год не станет исключением. Как стало известно, в Барселону на Mobile World Congress 2020 бренд привезёт как минимум три модели. Речь идёт о бюджетниках Nokia 5.2 и Nokia 1.3, а также о первом 5G-смартфоне компании, который будет называться Nokia 8.2 5G.

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Модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения не будет представлять флагманский сегмент. С высокой долей вероятности она получит 7-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Также в основу будущей новинки может лечь чипсет MediaTek Dimensity 1000.

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Nokia 8.2 5G приписывают дизайн в стиле Nokia 7.2 (на фотографии ниже), только сканер для снятия отпечатков пальцев переедет с тыльной панели на боковой торец. Ёмкость аккумулятора составит 3500 мАч. В базовой модификации смартфон предложит пользователям 6 ГБ оперативной памяти в паре с флэш-накопителем на 128 ГБ за 500 долларов. Также стоит отметить, что компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, отказался от идеи выпуска смартфона без поддержки 5G.

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Nokia 5.2 внешним видом будет напоминать модель Nokia 6.2 (на фотографии ниже), которую представили в прошлом году на выставке IFA в столице Германии. Смартфону достанется ЖК-панель диагональю 6,2 дюйма и сравнительно старый процессор Snapdragon 632.

Основная камера будет представлена двумя модулями – на 16 Мп и 8 Мп. Разрешение камеры для селфи составит 8 Мп. За питание в смартфоне будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мАч. В базовой комплектации Nokia 5.2 предложит пользователям 3 ГБ оперативки и накопитель на 32 ГБ по цене 169 евро. Топовая модификация будет предлагать вдвое больше постоянной памяти и 4 ГБ ОЗУ. Стоимость не уточняется.



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Самой скромной из трио новинок станет Nokia 1.3. Смартфон получит 6-дюймовый дисплей и процессор компании MediaTek. Точная модель однокристальной системы пока что не уточняется. Есть вероятность, что Nokia 1.3 будет работать на базе операционной системы Android Go Edition.

Модель получит 1 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище на 8 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Стоимость смартфона составит 79 евро.