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Сегодня мы посвятили одну заметку планам компании Samsung по обновлению смартфонов до One UI 2 с операционной системой Android 10. В тексте новости было отмечено, что южнокорейские производители не торопятся выпускать апдейты программного обеспечения для своих умных телефонов. Но, вот, если Samsung обновит до новой версии ПО два с половиной десятка смартфонов и полдюжины планшетных компьютеров, то у LG планы куда менее амбициозные. Как стало известно, Android 10 в 2020 году выйдет лишь для девяти телефонов.

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Сейчас на базе последней версии операционной системы от Google работает только три смартфона компании из Сеула. Это прошлогодние флагманы LG G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G, а также модель LG G7 One, выпускаемая в рамках программы Android One.

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Ещё один аппарат получит ОС Android 10 в следующем месяце. Повезёт флагманской модели LG V50 ThinQ. Речь идёт о европейской версии смартфона, в то время как южнокорейский вариант уже обновился. Во втором квартале Android 10 придёт на LG G8X.

В третьем квартале обновление получат LG G8S ThinQ и флагманы 2018 года в лице моделей LG G7 ThinQ и LG V40 ThinQ. Стоит отметить, что владельцы этих смартфонов смогут опробовать Android 11, когда Google начнёт распространять новую версию фирменной операционной системы, премьера которой состоится в мае текущего года.

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Ещё меньше повезёт более скромным аппаратам компании из Южной Кореи. В конце 2020 года Android 10 можно будет установить на LG K50/K50S, LG K40S и LG Q60. В это время многие смартфоны на рынке будут работать на Android 11.