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Южнокорейские компании не особо активно обновляют свои смартфоны до свежей версии программного обеспечения. В первую очередь это касается LG, но и Samsung в этом плане оперативностью не блещет. В настоящее время под управлением ОС Android 10 работает только несколько моделей производителя.

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Сразу из коробки Android 10 с One UI 2 получили защищённый смартфон Galaxy Xcover Pro, модели среднего класса Galaxy A71 и Galaxy A51, субфлагманы Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite, а также откровенный бюджетник Galaxy A01. Все эти устройства были анонсированы начиная с середины декабря прошлого года.

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Кроме того, на базе свежей версии программного обеспечения работает ещё восемь смартфонов производителя из Южной Кореи. Это флагманы прошлого года Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus, недорогие модели Galaxy M30 и Galaxy M20, а также флагман 2018 года Galaxy Note 9. Последний получил обновление несколько дней назад, в то время как все остальные решения обзавелись апдейтом софта в течение последнего квартала 2019 года.

Как стало известно, до середины лета производитель намерен обновить около трёх десятков умных телефонов. Кроме того, One UI 2, построенную на базе операционной системы Android 10, получат семь планшетов южнокорейской компании. С полным перечнем гаджетов, а также со сроками выхода обновлений вы можете ознакомиться в таблице ниже.