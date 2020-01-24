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Samsung сертифицировала смартфоны Galaxy A11, Galaxy A41 и Galaxy M11

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11 февраля компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked представит флагманские смартфоны нового поколения, включая раскладушку со сгибаемым дисплеем Galaxy Z Flip. Однако, следующий месяц должен стать богат на более скромные новинки производителя из Южной Кореи. В частности, до конца зимы могут быть анонсированы модели Samsung Galaxy A11, Galaxy M11 и Galaxy A41. Все они начали проходить обязательные сертификации в разных регуляторных органах, благодаря чему в Сети появились некоторые технические характеристики грядущих новинок.

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Например, Samsung Galaxy A41 был замечен на сайте американской Федеральной комиссии по связи. В базе данных регулятора появилась информация о том, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 3500 мАч и будет поддерживать быструю зарядку по проводу мощностью 15 Вт.

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Основная камера будет представлена четырьмя объективами. Главный модуль получит сенсор на 48 Мп, в то время как разрешение остальных не уточняются. В основу камеры для селфи ляжет 25-мегапиксельный датчик изображения. Также стало известно, что оболочка OneUI 2.0 будет построена на базе Android 10, а в базовой модификации памяти смартфон будет нести на борту 64 ГБ энергонезависимой памяти.

Отметим, что Samsung Galaxy A40, которого вы можете видеть на фотографии выше, комплектуется 5,9” sAMOLED матрицей формата Full HD+, имеет процессор Exynos 7904, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 3100 мАч. Также в телефоне присутствуют чип NFC, разъём для наушников, основная камера разрешением 16 Мп + 5 Мп и 25-Мп фронталка.

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Samsung Galaxy A11 тоже появился на сайте Федеральной комиссии по связи. Согласно схематическому изображению, смартфон получит USB-C, тройную основную камеру, гнездо для гарнитуры и биометрический сенсор на тыльной панели. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи будет составлять 4000 мАч.

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Сердцем Samsung Galaxy A11 выступит не фирменный мобильный процессор, как в модели текущего поколения, а одна из однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 600 Series. Она будет работать в паре с 2/3 ГБ ОЗУ, а ёмкость встроенного хранилища составит 32 ГБ в начальной модификации и 128 ГБ в топовой. Бюджетная модель тоже получит ОС Android 10 в паре с фирменным софтом One UI 2.0.

Отметим, что анонсированному в феврале 2019 года Samsung Galaxy A10 достался чипсет Exynos 7884 в паре с 2/4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ и аккумулятор ёмкостью 3400 мАч. Также в смартфоне есть основная и фронтальная камеры разрешением 13 Мп и 5 Мп соответственно, 6,2-дюймовый HD+ экран и разъём для наушников.

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Наконец, третья из будущих новинок называется Samsung Galaxy M11. Она появилась в базе Wi-Fi Alliance. Об этом смартфоне известно лишь то, что он получит 128 ГБ встроенной памяти в топовой модификации, Android 10 и фирменное ПО One UI 2.0 поверх неё.

Samsung Galaxy M11 станет преемником модели Galaxy M10. Последняя была представлена год назад. Её вы можете видеть на фотографии выше. Смартфон обзавёлся аккумулятором на 3400 мАч, системой-на-кристалле Exynos 7870, 6,22-дюймовым дисплеем TFT формата HD+ и несёт на борту 2/3 ГБ ОЗУ с накопителем на 16/32 ГБ в зависимости от комплектации. Основная камера имеет разрешение 13 Мп + 5 Мп, а фронтальная – 5 Мп.

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