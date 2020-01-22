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Сразу полдюжины информаторов сообщили изданию Reuters о том, что год назад компания Apple решила отказаться от идеи сквозного шифрования. Причиной стало давление со стороны Федерального бюро расследований. Как стало известно, ФБР сообщило калифорнийскому гиганту, что предоставление пользователям возможности полностью шифровать резервные копии в iCloud может навредить расследованиям.

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Одним из первых эту ситуацию прокомментировал Павел Дуров. Он написал, что iCloud можно считать инструментом слежки. Отметим, что сама компания из Калифорнии в любых крупных юридических делах, которые касаются конфиденциальности данных пользователей, всегда выступает против правительства, защищая интересы своих клиентов.

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В декабре прошлого года аравийский офицер убил трёх американцев на военной базе во Флориде. После этого генеральный прокурор Соединённых Штатов публично заявил о том, что Apple следует разблокировать два iPhone, которыми пользовался стрелок. Уже в этом году Дональд Трамп раскритиковал калифорнийскую компанию за отказ разблокировать смартфоны, замедляя тем самым процесс расследования преступлений.

Как выяснилось, Apple всё-таки помогала ФБР, но публичной огласке это не придавалось. По новой информации, компания предоставила Федеральному бюро расследований все копии iCloud офицера ВВС Саудовской Аравии. Сама же Apple эту информацию никак не комментирует.

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Что касается сквозного шифрования, эта идея появилась у Apple два года, о чем производитель уведомил ФБР. Однако, за год бюро смогло убедить компанию отказаться от этой затеи, аргументировав это тем, что такие меры делают невозможным применение самого эффективного инструмента для получения доказательств против преступников.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2019 года Apple передала органам примерно 6000 полных копий учётных записей iCloud. Об этом говорится в отчёте о прозрачности данных. По итогам второй половины прошлого года такой отчёт не публиковался, согласно решению суда. Сейчас американская компания шифрует исключительно наиболее конфиденциальную информацию в iCloud, вроде паролей. При этом доступ к личным перепискам есть как у самой Apple, так и у властей.