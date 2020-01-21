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На выставке потребительской электроники компания AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 5700 XT. По словам «красного» гиганта из Калифорнии, новинка нацелена на конкуренцию с GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. Её стоимость составила 279 долларов. Сегодня, 21 января, графический ускоритель AMD поступил в продажу. Тематические издания начали публиковать результаты собственных тестов видеокарты. На сайте TechPowerUp появились результаты тестов Radeon RX 5600 XT в исполнении компаний Sapphire и ASUS.

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ASUS RX 5600 XT STRIX OC оценена в 335 долларов. Видеокарта имеет 6 ГБ памяти типа GDD6, 192-разрядную шину памяти, а стандартная и максимальная частоты составляют 1670 МГц и 1750 МГц соответственно. Детально с показателями в тестах вы можете ознакомиться по ссылке. Мы же только подведём итоги.

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Как видно на графиках выше, новинка демонстрирует показатели на уровне GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 8, которые оборудованы 6 ГБ и 8 ГБ памяти. В тестах с разрешением Full HD видеокарта ASUS RX 5600 XT STRIX OC смогла превзойти модель GeForce RTX 2060 на 2%, в тестах в Quad HD – на 1%, а в 4K – на 4%. В среднем в играх с разрешением Full HD, 2K и 4K новый ускоритель выдавал 107,8fps, 75,4fps и 41,2fps соответственно.

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Sapphire RX 5600 XT Pulse оценили в 290 долларов. Видеокарта трудится на частоте от 1615 МГц до 1750 МГц. При этом специалисты TechPowerUp смогли протестировать графический ускоритель на старом BIOS с более низкими частотными характеристиками. Все результаты найдёте по этой ссылке.

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В играх с разрешением Full HD видеокарта Sapphire RX 5600 XT Pulse выдавала всреднем 108,1fps. Это примерно на 2fps больше по сравнению с GeForce RTX 2060 и сразу на 10fps больше по сравнению с Sapphire RX 5600 XT Pulse на старом BIOS. Кроме того, новинка смогла обойти на 1fps модель Radeon RX Vega 64. В процентном соотношении Sapphire RX 5600 XT Pulse смогла опередить карту компании NVIDIA на 2%.

В тестах с разрешением 2K новый адаптер питания выдал 75,6fps, что на 7fps больше по сравнению с версией на старом BIOS и на 2fps больше по сравнению с GeForce RTX 2060. В процентах новинка оказалась производительнее, чем карта NVIDIA, вновь на 2%.

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Наконец, в 4K ускоритель Sapphire RX 5600 XT Pulse выдал 41,3fps. Разница с GeForce RTX 2060 вновь оказалась минимальный, в то время как отрыв от видеокарты на старом BIOS сократился до 3,9fps.

Как видим, повышение частотных характеристик позволило Radeon RX 5600 XT в немного обойти в производительности GeForce RTX 2060. Правда, разница оказалась несущественной. Прирост производительности за счёт повышения частоты памяти и GPU составил примерно 10%, что и демонстрировали результаты тестов новой видеокарты в бенчмарках.