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Китайская компания Honor в 2018 году анонсировала смартфон Honor 8X, который смог стать весьма популярным на рынках многих стран, включая Россию. В продаже модель появилась в сентябре позапрошлого года с операционной системой Android 8.1 Oreo в основе фирменного программного обеспечения EMUI 8. Позже девайс получил ОС Android 9 Pie с проприетарным софтом EMUI 9. Теперь же стало известно о том, что производитель из Поднебесной выпустил обновление для смартфона, которое приносит оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10.

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В середине декабря компания из Китая объявила о старте распространения бета-версии прошивки для трёх смартфонов, включая Honor 8X. Сейчас же речь идёт о стабильной сборке программного обеспечения. Размер апдейта, который проходит под номером EMUI 10.0.0.170 составляет приблизительно 3,5 ГБ. Проверить наличие обновления можно в фирменном приложении HiCare.

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Напомним, что Honor 8X – первый смартфон бренда, оснащённый мобильным процессором HiSilicon Kirin 710, который выполняется по 12-нанометровой технологии. Система-на-кристалле дополнена 4/6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, а вместимость встроенного накопителя может составлять 64 ГБ или 128 ГБ.

Дисплей типа LTPS имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 1080 х 2340 точек. В компактной «чёлке» установлены динамик, сенсоры и фронтальная камера на 16 Мп. Основная камера в Honor 8X построена на базе двух датчиков изображения разрешением 20 Мп и 2 Мп. Также можно отметить NFC, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, разъём для наушников, порт USB-C и аккумуляторную батарею ёмкостью 3750 мАч.