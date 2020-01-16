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Китайская компания Huawei в марте должна анонсировать флагманские смартфоны серии P. Главной новинкой станет Huawei P40 Pro. Вместе с продвинутой версией производитель из Поднебесной представит стандартное издание, Huawei P40, что уже стало традицией. В 2018 году был анонсирован флагман Huawei P20 Pro, который стал лучшим камерофоном по версии DxOMark. Спустя год появилась модель P30 Pro, которая смогла первой в мире предложить перископный телеобъектив с пятикратным оптическим увеличением. Смартфоны нового поколения должны превзойти своих предшественников. В сети уже были опубликованы ключевые особенности камер Huawei P40 и P40 Pro.

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Как и годом ранее, стандартное издание получит три камеры, а версия Pro – четыре. Начнём с обычной модели. Huawei P40 будет комплектоваться широкоугольный модулем на базе 40-мегапиксельного сенсора оптического формата 1/1,54 дюйма. Идентичная камера установлена в Huawei Mate 30 Pro. Главный модуль в будущей новинке будет построен на базе матрицы оптического формата 1/1,3 дюйма разрешением 52 Мп и размером пикселя 1,12 мкм. Третьим компонентом в основной камере Huawei P40 будет 8-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим увеличением без потери качества по отношению к главному модулю. Он будет позаимствован у Huawei P30.

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Теперь что касается топовой модели. Конфигурация версии Pro будет такой же, как у предшественника: основной и широкоугольный модули, перископный телеобъектив и ToF-сенсор. Разрешение первых двух составит 52 Мп и 40 Мп, как у стандартной модели. А вот телеобъектив будет обеспечивать 10-кратное оптическое увеличение по отношению к главному модулю. Сейчас идентичную камеру приписывают Samsung Galaxy S20 Ultra.

На данный момент на рынке есть смартфоны, оборудованные камерами разрешением 32 Мп, 48 Мп, 64 Мп и 108 Мп. В каждом из них применяется фильтр Quad Bayer. В итоге по умолчанию снимки делаются с разрешением 8 Мп, 12 Мп, 16 Мп и 27 Мп соответственно. Недавно начались разговоры о том, что в Samsung Galaxy S20 Ultra будет применяться фильтр 9 Bayer, который позволит получать 12-мегапиксельные фотографии на камеру разрешением 108 Мп.

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А вот Huawei может пойти ещё дальше. По новым данным, в смартфонах семейства Huawei P40 будет задействован фильтр Hexadeca Bayer (16 Bayer). Если в Quad Bayer объединяются четыре пикселя в один (2х2), то в случае с 16 Bayer группироваться будут сразу шестнадцать пикселей (4х4). Это должно повысить качество фотографий, увеличив захват света. При этом разрешение упадёт в шестнадцать раз – до 3,25 Мп (52/16). Но зато размер пикселя увеличится в четыре раза, до 4,48 мкм, превысив оный в некоторых зеркальных камерах.