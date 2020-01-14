Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разговоры о том, что вскоре американская компания Microsoft прекратит поддерживать операционную систему Windows 7, для которой обновления исправно выходили в течение более чем десяти лет, велись уже давно. В прошлом году стала известна точная дата – 14 января 2020 года. И вот этот день настал.

реклама

ОС Windows 7 была выпущена ещё в прошлом десятилетии, в 2009 году. Прекращение поддержки означает, что для этой версии программного обеспечения больше не будет выходить обновлений. Кроме того, специалисты американского софтверного гиганта не будут консультировать пользователей по любым вопросам, связанным с работой операционной системы.

реклама

В Microsoft отмечают, что после прекращения поддержки Windows 7, персональные компьютеры продолжать работать в обычном режиме. Однако, американская компания рекомендуем всем пользователям перейти на Windows 10, попутно сделав апгрейд аппаратного обеспечения.

Напомним, что ранее у всех пользователей была возможность бесплатно перейти с Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1 на Windows 10. Сейчас же, чтобы получить возможность использовать последнюю версию операционной системы от Microsoft, придётся обзавестись отдельной лицензий.

реклама

В завершение добавим, что в течение 2019 года доля Windows 7 на рынке операционных систем снизилась примерно на 11% по сравнению с 2018 годом, составив 26,64%. В то же время Windows 10 смогла занять свыше половины рынка. Как отмечает издание NetMarketShare, эта версия программного обеспечения установлена почти на 55% устройств.