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Китайская компания Huawei начиная с мая 2019 года не может использовать Google Mobile Services в смартфонах с новым железом. В текущем году производитель из Поднебесной будет заниматься созданием собственных сервисов, Huawei Mobile Services. Но от операционной системы Android компания не планирует отказываться, тем более что доступ к ней у неё остаётся, несмотря на американские санкции. Как стало известно, у Huawei уже готова оболочка EMUI 10 на базе ОС Android 10 для двух смартфонов.

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Флагман образца 2018 года Huawei P20 Pro начнёт получать апдейт уже на этой неделе. Правда, новая версия оболочки в Германии начнёт распространяться только в марте текущего года. По словам производителя, на то, чтобы обновить Huawei P20 Pro во всех регионах мира до новой версии программного обеспечения, потребуется примерно четыре недели.

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Напомним, что в своё время флагман возглавлял рейтинг камерофонов по версии DxOMark. Он оснащён OLED экраном с разрешением Full HD+, фирменным процессором Kirin 970 AI, выполненным по 10-нанометровой технологии, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. В топовой модификации смартфон несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Основная камера Huawei P20 Pro имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп и оптику от Leica Camera.

Вторая модель китайского производителя, которая в ближайшее время получит операционную систему Android 10, называется Huawei P30 Lite. Её представили в марте 2019 года. Смартфон обзавёлся 6,15-дюймовым дисплеем на базе LCD-панели формата FHD+ разрешением 2312 точек по горизонтали. В основе устройства ляжет мобильный процессор Kirin 710, который в топовой модификации работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя – 128 ГБ.

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По словам китайского производителя, программа бета-тестирования прошивки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 уже завершена. Обновление для Huawei P30 Lite начнёт распространяться с третьей недели января.