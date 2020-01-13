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Китайская компания Xiaomi в следующем месяце анонсирует флагманское семейство Mi 10. Как оказалось, в него войдёт сразу четыре модели: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 5G и Mi 10 SE. О последней пока что информации нет, а вот что касается версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, то в Сети уж есть все технические характеристики и цена будущей новинки.

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Xiaomi Mi 10 5G будет оборудован 6,57” OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В дисплей будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. Разблокировать смартфон также можно будет и с помощью фронтальной камеры, которая обзаведётся поддержкой технологии распознавания лиц. Её разрешение составит 32 Мп + 8 Мп. 8-мегапиксельный датчик изображения будет дополнен широкоугольной оптикой. На тыльной панели Xiaomi Mi 10 будет установлена система из квартета сенсоров разрешением 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

В основу смартфона ляжет 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865. CPU имеет три кластера ядер: Prime (x1), Gold (x3) и Sliver (x4). Их частота составляет 2,84 ГГц, 2,42 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Рендерингом трёхмерной графики занимается видеоускоритель Adreno 650. Версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения приписывают 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и встроенный флэш-накопитель вместимостью 256/512 ГБ в зависимости от комплектации.

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Анонс всех смартфонов семейства Xiaomi Mi 10 может состояться в Китае до 11 февраля текущего года. Стоимость Xiaomi Mi 10 5G в начальной модификации составит 670 долларов. Цена версии с накопителем на 512 ГБ не уточняется.