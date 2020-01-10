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Анонсирован Coolpad Legacy – смартфон с 5G на Snapdragon 765G за 400 долларов

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Если вы посещаете азиатские англоязычные сайты о смартфонах, то в разделе «Deals» наверняка видели смартфоны малоизвестных компаний, которые зачастую откровенно копируют решения более именитых производителей. Одной из таких является Coolpad. Но в этот раз она смогла анонсировать весьма интересный девайс, хотя в плане дизайна он сильно похож на модели OPPO Reno. Новинка называется Coolpad Legacy. Фишкой устройства стала поддержка работы в мобильных сетях пятого поколения.

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За это отвечает модем, интегрированный в новый мобильный процессор Snapdragon 765G, выполненный по 7-нанометровой технологии. Смартфон представлен модификацией только с одной SIM-картой. На борту Coolpad Legacy нашлось место адаптеру беспроводной связи Bluetooth 5, а вот чипа NFC девайс не получил, как и поддержки стандарта Wi-Fi 6.

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Однокристальная система американского чипмейкера Qualcomm включает графический процессор Adreno 620 и дополнена 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость интегрированного накопителя в смартфоне составила 64 ГБ. Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Coolpad Legacy поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт.

На лицевой панели новинки расположен IPS-экран с поддержкой HDR10. Диагональ составляет 6,53 дюйма, а разрешение не уточняется. Но, вероятно, речь идёт о панели формата FHD+. В каплевидном вырезе установлена фронталка на 16 Мп с поддержкой технологии распознавания лиц. Задник смартфона содержит биометрический сканер, а также два модуля основной камеры: универсальный и широкоугольный разрешением 48 Мп и 8 Мп соответственно.

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Из прочего можно отметить разъём для наушников, настройку звука от THX, слот под карту памяти и операционную систему Android 10 сразу из коробки. В продаже Coolpad Legacy появится во втором квартале текущего года по цене около 400 долларов. Напомним, что сейчас самым дешёвым смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения является Xiaomi Redmi K30 5G, который в модификации 6/64 ГБ в Китае стоит 285 долларов.

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