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Компания Panasonic на мероприятии CES 2020 показала посетителям выставки модель HZ2000, которая оказалась первым в индустрии телевизором с поддержкой Filmmaker Mode. Об этом режиме мы поговорим немного позже. Стоимость и дата начала продаж новинки пока что не объявлены.

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Устройство построено на базе специального экрана Master HDR OLED Professional Edition. По словам производителя, данная панель способна обеспечить максимальную яркость, на 20% выше в сравнении с остальными OLED-матрицами. Помимо поддержки Filmmaker Mode новый телевизор компании Panasonic может похвастаться поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HLG Photo и Dolby Vision IQ.

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Отмечается, что режим кинопроизводителя обеспечивает показ фильма в том виде, в котором картина была задумана автором. На презентации был сказано, что при запуске Filmmaker Mode будет деактивирована технология, отвечающая за сглаживание и улучшение изображения. В таком случае фильм будет воспроизводиться с оригинальной цветопередачей, кадровой частотой и пропорциями изображения.

Также стоит подчеркнуть, что при активном режиме кинопроизводителя устройство автоматически настраивает параметры картинки в зависимости от освещённости помещения. По словам производителя, Filmmaker Mode даёт зрителям возможность наслаждаться просмотром фильмов на голливудском уровне.

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Также стоит отметить разработку Dolby Vision IQ. Она является продвинутой версией Dolby Vision. Технология отвечает за настройку и оптимизацию качества картинки, основываясь на уровне освещения и типе просматриваемого контента. Отметим, что похожая функция есть и у самой компании Panasonic, а называется она Intelligent Sensing.