MSI представила ноутбук GE66 Raider с 300 Гц экраном
Тайваньская компания MSI анонсировала на CES 2020 ноутбук класса GE66 Raider. Новинка пополнила ассортимент игровых решений производителя из Тайбэя.
реклама
Ключевая фишка портативного компьютера – это его дисплей. Он построен на базе Full HD матрицы с соотношением сторон 16 к 9 и частотой обновления 300 Гц. Размер экрана составил 15,6” по диагонали.
рекламаСтоимость и сроки поступления игрового лэптопа в продажу пока что не называют. Но компания раскрыла все ключевые характеристики модели. MSI GE66 Raider построен на базе процессоров Intel Core. В топовой конфигурации мобильный ПК несёт на борту восьмиядерную платформу Intel Core i9 H-Series с поддержкой многопоточности и пиковой частотой 5 ГГц.
За графику в новинке отвечает ускоритель NVIDIA семейства GeForce RTX. Под капотом лэптопа установлено 32 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации, а ёмкость аккумулятора составляет 99,9 Вт*ч. В нижней части корпуса спереди установлена широкая RGB-полоска. Кроме того, предусмотрена многоцветная RGB-подсветка клавиатуры.
реклама
Помимо стандартного издания в разных конфигурациях MSI предложит специальную версию своего нового игрового ноутбука. Называется она GE66 Raider Dragonshield Limited Edition. Ограниченное издание будет отличаться оригинальным оформлением крышки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила