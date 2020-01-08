Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньская компания MSI анонсировала на CES 2020 ноутбук класса GE66 Raider. Новинка пополнила ассортимент игровых решений производителя из Тайбэя.

реклама

Ключевая фишка портативного компьютера – это его дисплей. Он построен на базе Full HD матрицы с соотношением сторон 16 к 9 и частотой обновления 300 Гц. Размер экрана составил 15,6” по диагонали.

реклама

Стоимость и сроки поступления игрового лэптопа в продажу пока что не называют. Но компания раскрыла все ключевые характеристики модели. MSI GE66 Raider построен на базе процессоров Intel Core. В топовой конфигурации мобильный ПК несёт на борту восьмиядерную платформу Intel Core i9 H-Series с поддержкой многопоточности и пиковой частотой 5 ГГц.

За графику в новинке отвечает ускоритель NVIDIA семейства GeForce RTX. Под капотом лэптопа установлено 32 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации, а ёмкость аккумулятора составляет 99,9 Вт*ч. В нижней части корпуса спереди установлена широкая RGB-полоска. Кроме того, предусмотрена многоцветная RGB-подсветка клавиатуры.

реклама

Помимо стандартного издания в разных конфигурациях MSI предложит специальную версию своего нового игрового ноутбука. Называется она GE66 Raider Dragonshield Limited Edition. Ограниченное издание будет отличаться оригинальным оформлением крышки.