Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания TCL посетила выставку потребительской электроники в Лас-Вегасе, где представила сразу восемь своих новых продуктов. Что интересно, в этот список не вошло ни одного телевизора, а только смартфоны. Один из них оборудован сгибаемым дисплеем. С него и начнём.

реклама

В прошлом году было представлено официально четыре телефона со сгибаемым экраном. Первым стал Samsung Galaxy Fold. Спустя несколько дней анонсировали Huawei Mate X, а в конце прошлого года были показаны Samsung W20 и Motorola RAZR 2019. Был ещё сгибаемый смартфон от брата Пабло Эскобара, но он оказался копией модели FlexPai, которую представили ещё в 2018 году. К слову, организаторы выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 выступили против того, чтобы сгибаемым смартфон брата известного наркобарона присутствовал на мероприятии.

реклама

Теперь вернёмся к TCL. Смартфон компании из Китая называется просто – TCL Foldable. Правда, телефоном его назвать сложно, поскольку на тыльной панели в устройстве нет дисплея, в связи с чем в сложенном состоянии им не попользуешься. Презентация оказалась не очень богатой на детали – стало известно лишь то, что диагональ дисплея составляет 7,2 дюйма, а на задней стороне девайса установлено четыре модуля основной камеры и вспышка.

реклама

Четырёхмодульная камера и вовсе стала фишкой смартфонов компании TCL, анонсированных под одноимённым брендом. На CES 2020 она показала ещё три модели, в каждой из которых на тыльной панели установлено по квартету объективов.

Начнём с TCL 10 5G. Фишка смартфона понятна из названия – поддержка мобильных сетей пятого поколения. Для обеспечения работы в сетях 5G под капотом новинки установлен 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G от Qualcomm с интегрированным 5G-модемом и графическим ускорителем Adreno 620.

реклама

Смартфон получил OLED панель, но сканер отпечатков пальцев при этом расположился на тыльной панели. Фронталка в TCL 10 5G установлена в сквозном отверстии в левом верхнем углу дисплея. Разрешение главного модуля тыльной камеры составляет 64 Мп. Какой сенсор установлен в нём – не уточняется.

реклама

Следующая новинка компании, исполненная в привычном форм-факторе, называется TCL 10 Pro. Выглядит она примерно так же, как и версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, но вместо «ровного» экрана используется OLED панель с изогнутыми гранями, каплевидным вырезом и встроенным сканером отпечатков пальцев. В одном из модулей основной камеры тоже установлен 64-мегапиксельный датчик изображения.

TCL 10L – самая скромная модель семейства. Внешне она практически не отличается от TCL 10 5G. Спереди располагается дисплей со сквозным отверстием для селфи-камеры, а сзади – биометрический сканер, две вспышки и основная камера. Разрешение универсального модуля составляет не 64 Мп, а 48 Мп.

Три смартфона серии TCL 10 со сгибаемым устройством объединяет то, что практически вся информация о них была скрыта. Компания из Китая просто анонсировала эти гаджеты, а полноценная премьера состоится в конце февраля на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 в Барселоне.

А вот о смартфонах под брендом Alcatel рассказали всё, включая стоимость. Производитель выпустил сразу четыре модели, которые называются Alcatel 3L, Alcatel 1S, Alcatel 1B. Все они представляют начальный уровень, а стоимость составляет от 65 долларов до 155 долларов.

Alcatel 3L – самая дорогая из квартета новинок некогда известного бренда. Смартфон получил тройную основную камеру с разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 5-мегапиксельный датчик изображения дополнен широкоугольной оптикой с углом обзора 115 градусов. В основу новинки положен мобильный процессор MediaTek M6762, дополненный 4 ГБ оперативки. Вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ.

Alcatel 3L заключён в пластиковый корпус размерами 158,7 х 74,6 х 8,48 мм. Весит модель 165 граммов, а ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. На лицевой панели смартфона установлен IPS экран формата HD+ с соотношением сторон 19 к 9. Программной основной выступила ОС Android 10. Новинка поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене 155 долларов в расцветках Agate Green, Dark Chrome и Chameleon Blue.

Почти на треть дешевле стоит Alcatel 1S. Этот смартфон тоже обзавёлся тройной основной камерой и биометрическим сканером на тыльной панели. При этом разрешение основного модуля уменьшилось до 13 Мп.

Спереди в Alcatel 1S установлен HD+ дисплей диагональю 6,22”. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4000 мАч, а вычислительным центром выступает процессор MediaTek MT6762D. Система-на-чипе работает в связке с 3 ГБ ОЗУ. Объём накопителя равен 32 ГБ. Стоимость смартфона составила 110 долларов, а на рынке он появится в двух цветах: Agate Green и Power Grey.

Ещё более скромным аппаратом является Alcatel 1V. Внешне он похож на две предыдущие модели, но с тыльной стороны пропал третий объектив. Разрешение основного модуля составляет 13 Мп, а широкоугольного – 5 Мп.

Чипсет такой же, как и в 1S – MediaTek MT6762D. Однокристальная система дополнена 2 ГБ оперативной память, а вместимость накопителя не изменилась – 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора также равна 4000 мАч. На рынке Alcatel 1V появится в этом квартале по цене 90 долларов. Расцветок предусмотрено две: Pine Green и Prime Black.

Наконец, последний смартфон, о котором мы поговорим, называется Alcatel 1B. Это самое скромное решение из всех новинок. Оценили устройство в 65 долларов, а в продажу оно поступит до конца марта 2020 года.

Гаджет получил 5,5-дюймовый HD+ экран с соотношением сторон 2 к 1. Габаритные размеры корпуса составили 146,1 х 71,6 х 9,9 мм. Ёмкость аккумулятора – 3000 мАч, а мозгом выступает четырёхъядерный чипсет QM215.

С тыльной панели вместе с широкоугольным модулем пропал сканер отпечатков пальцев. Работает новинка на базе операционной системы Android 10 Go Edition. Объём ОЗУ составляет 2 ГБ, а под хранение данных в Alcatel 1B предусмотрен накопитель на 16 ГБ.