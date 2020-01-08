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Вчера компания Realme в Китае анонсировала свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он получил имя Realme X50 5G и вчера же поступил в продажу по цене от 320 евро за модификацию 8/128 ГБ. Производитель из Поднебесной, как оказалось, без особой шумихи представил ещё две модели, причём сделал он это в разных странах. Так, в Таиланде анонсировали Realme C2s, а во Вьетнаме презентовали Realme 5i.

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Realme C2s может претендовать на звание самого дешёвого в мире смартфона. Его оценили примерно в 40 долларов. За эти деньги покупатели получает смартфон на базе мобильного процессора Helio P22 от MediaTek в паре с 3 ГБ оперативной памяти.

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Новинка не отличается никакими излишествами. Здесь установлен обычный LCD-дисплей формата HD+ с каплевидным вырезом и широкими рамками по периметру. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма. Корпус смартфона изготовлен из пластика. На нижнем торце есть разъём для наушников и порт micro-USB. Сканер отпечатков пальцев отсутствует.

Основная камера получила два модуля. Их разрешение составляет 13 Мп и 5 Мп. Фронталка построена на 5-мегапиксельной матрице. Вместимость встроенного накопителя в смартфоне равна 32 ГБ. Объём хранилища можно увеличить картой памяти microSD на 256 ГБ. За автономность модели отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Прочие параметры Realme C2s включают операционную систему Android Pie и программное обеспечение Color OS 6.1.

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Вторая новинка китайского бренда, Realme 5i, предлагает намного больше, но и стоит при этом в четыре раза дороже. Цена смартфона составляет 160 долларов.

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Главное, на чём акцентирует внимание компания из Китая – это основная камера. Она содержит четыре модуля. Разрешение универсального составляет 12 Мп. Сенсоры для макросъёмки и размытия фона имеют разрешение по 2 Мп. Угол обзора в 8-мегапиксельном широкоугольной модуле составляет 119 градусов. Realme 5i поддерживает ночной режим, запись видео в 4K с частотой 30 к/сек и замедленную съёмку при 120 к/сек.

Корпус новинки сделан полностью из пластика и выделяется защитным покрытием, которое не пропускает влагу. Габаритные размеры смартфона составили 164,4 х 75 х 9,3 мм. Весит модель примерно 200 г. Спереди в Realme 5i установлен IPS экран формата HD+ диагональю 6,52” с максимальной яркостью 480 нит. В каплевидном вырезе обосновалась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

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В смартфоне за 160 долларов есть разъём для наушников, порт micro-USB и сканер отпечатков пальцев. Также стоит отметить наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5. Слот под карту памяти соседствует с двумя слотами для SIM-карт.

Сердцем Realme 5i выступил 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. За 160 долларов смартфон предлагает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Есть также версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, но её цена пока что не уточняется. Вторая фишка телефона после четырёхмодульной основной камеры – аккумуляторная батарея. Её ёмкость составляет 5000 мАч. По словам производителя, смотреть видео в YouTube можно в течение 19 часов, а играть в PUBG – 9,5 часа.

Программной основой выступает оболочка ColorOS 6 на базе операционной системы Android 9. В будущем смартфон получит ОС Android 10. Realme 5i доступен в синем и зелёном цветах. Дата старта продаж пока что не уточняется. Вероятно, ближе к выходу на рынок станет известна и цена модификации 4/64 ГБ. Ожидается, что эта версия будет стоить примерно на 15-20 долларов дороже по сравнению с начальной конфигурацией.