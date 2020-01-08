ASUS представила геймерский 2K-монитор TUF Gaming VG27AQL1A с частотой обновления 165 Гц
Компания ASUS пополнила семейство TUF Gaming игровым монитором. Новинкой стала 27-дюймовая модель TUF Gaming VG27AQL1A.
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Монитор комплектуется IPS матрицей формата 2K с разрешением 2560 х 1440 точек. Максимальная яркость составляет 400 нит. Производителем заявлено время отклика 1 мс и частота 165 Гц.
рекламаНовинка получила поддержку технологии G-Sync для повышения плавности игрового процесса. Также тайваньский производитель акцентирует внимание на системе ELMB Sync, которая сочетает сразу две технологии: адаптивную синхронизацию и уменьшение размытости изображения при движении.
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A получил поддержку Eye Care. Комплекс отвечает за снижение воздействия синего цвета и за устранения мерцания. Также стоит выделить геймерский набор GamePlus, включающий несколько полезных инструментов, в число которых входят счётчик FPS, перекрестие прицела, таймер и инструмент для выравнивания дисплея.
рекламаПодключить монитор к источнику питания можно через один из двух портов HDMI. Также в конфигурацию новинки вошёл разъём DisplayPort 1.4. Стоимость TUF Gaming VG27AQL1A пока что не уточняется. Дату старта продаж геймерского монитора тайваньский производственный гигант тоже пока не называет.
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