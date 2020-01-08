Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На презентации компании AMD в рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 было уделено внимание синергетическому эффекту, который появляется в случае использования CPU и GPU производства американского процессорного гиганта. Как стало известно, технология SmartShift даёт возможность получить прирост быстродействия в 12% благодаря динамическому управлению частотой CPU и GPU с целью правильного распределения вычислительных нагрузок.

реклама

Технология должна будет дебютировать в игровом лэптопе Dell G5 SE. Модель обзаведётся гибридным процессором линейки Ryzen 4000 (Renoir) в паре с внешней видеокартой Radeon RX 5600M. Цена ноутбука составит 800 долларов, а в продаже он должен появиться до конца первой половины 2020 года.

реклама

По словам производителя, в играх благодаря SmartShift можно повысить производительность на 10%. На картинке ниже видно, что частота кадров после активации технологии повышается с 61 к/сек до 67 к/сек. В программном обеспечении вроде Cinebench R20 прирост быстродействия составляет до 12%.

реклама

AMD отмечает, что всеми плюсами данной технологии смогут воспользоваться владельцы и мобильных ПК, и настольных персональных компьютеров. Основное условие для работы SmartShift заключается в сочетании процессора AMD с дискретной графикой Radeon. В случае с ноутбуками технология SmartShift также позволит повысить время работы от аккумулятора без подзарядки.