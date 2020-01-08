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Тайваньская компания ASUS обновила линейку игровых лэптопов TUF Gaming, анонсировав на мероприятии Consumer Electronics Showcase 2020 модели TUF Gaming A15 и A17. Обе новинки имеют идентичную начинку во главе с новыми гибридными процессорами Ryzen 4000 (Renoir), которые заменили APU Ryzen 3000 (Matisse).

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В ASUS TUF Gaming A17 FA506 установлены новые чипы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 2, включая флагманские решения R9. Они заменили 12-нанометровые APU Ryzen Matisse, которые были построены на архитектуре Zen+. Вместо видеокарты Radeon RX 560X может быть установлен графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 2060 или GeForce GTX 1660 Ti в зависимости от комплектации. В обоих случаях будет предусмотрен серьёзный прирост производительности по сравнению с лэптопами прошлого поколения.

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Ёмкость аккумулятора составляет 48 Вт*ч или 90 Вт*ч в зависимости от модификации. В первом случае предусмотрено также место под HDD-накопитель в пару к двум SSD максимальной вместимостью 1 ТБ. А вот в варианте с батареей на 90 Вт*ч места для HDD нет. Оперативной памяти может быть установлено до 32 ГБ.

Список разъёмов включает DisplayPort 1.4, USB Type-A 2.0 и USB Type-C 3.2 Gen 2. Также выделим адаптер Wi-Fi 6, пластиковый либо металлический корпус и 15,6-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Рамки вокруг экрана уменьшились по сравнению с предшественником, а дизайн, в целом, стал более строгим.

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ASUS TUF Gaming A17 FA706 стал преемником игрового ноутбука FA705. Список изменений такой же, как и в случае с 15,6-дюймовой моделью.