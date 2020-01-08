ASUS представила первый в мире ноутбук с видеокартой GeForce RTX и APU Ryzen 4000
Активность тайваньской компании ASUS на выставке потребительской электроники CES в начале года уже стала традицией. Производитель первым в мире анонсировал ноутбук, оснащённый процессором Ryzen 4000 (Renoir) в паре с графикой NVIDIA GeForce RTX. Модель именуется ASUS ROG Zephyrus G14.
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Помимо такой комбинации у новинки есть и другие особенности. Например, лэптоп весит лишь 1,6 кг, а его толщина составляет менее 1,8 см. Кроме того, крышка украшена светодиодами AniMe Matrix LED (всего их там 1215). Матрица сзади даёт возможность показывать изображения, анимации и графику. Но всё же главные особенности устройства скрывают под капотом.
рекламаЗа рендеринг графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти. Графический чип имеет частоту 1,298 ГГц. Вычислительной основной ASUS ROG Zephyrus G14 выступил восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 4800HS с поддержкой многопоточности. Это топовая модель в линейке гибридных процессоров семейства Renoir.
рекламаВ максимальной комплектации новинка предлагает 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопитель M.2 NVMe вместимостью 1 ТБ. Параметры дисплея также могут отличаться в зависимости от модификации лэптопа. Например, в список доступных опций входят WQHD панель с частотой обновления 60 Гц и 120-герцовая FHD матрица. Диагональ экрана составляет 14 дюймов.
По словам производителя, ASUS ROG Zephyrus G14 выделяется прочным корпусом, изготовленным из алюминия, и эффективной системой охлаждения, представленной пятёркой тепловых трубок. Площадь радиатора равна более 68 кв. мм. Также в состав системы охлаждения ноутбука входят тихие вентиляторы n-Blade.
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Список интерфейсов включает два порта USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) с поддержкой Power Delivery, пару USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) и разъём HDMI 2.0b. Кроме того, ноутбук несёт на борту адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, а также стереодинамики суммарной мощностью 5 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos. Стоимость ASUS ROG Zephyrus G14 на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 объявлена не была.
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