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В конце сентября минувшего года компания ASUS объявила о старте продаж в России ноутбука ZenBook Pro Duo, который обзавёлся двумя дисплеями. Сегодня тайваньский производитель анонсировал в США на Consumer Electronics Showcase 2020 более простую модель – без приставки Pro в названии. Главную фишку старшей версии, два экрана, новинка сохранила, что понятно из названия.

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ASUS ZenBook Duo комплектуется 14-дюймовым Full HD экраном с поддержкой сенсорного управления или без оного в зависимости от комплектации. Второй дисплей, именуемый ScreenPad Plus, характеризуется размером 12,6” по диагонали. Он установлен над клавиатурой. Используется он для разных действий, например, для запуска дополнительного программного обеспечения.

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Аппаратная платформа ноутбука может быть построен на базе одного из двух процессоров компании Intel десятого поколения. Это может быть Core i5-10210U в начальной модификации или Core i7-10510U в максимальной. За графику отвечает адаптер NVIDIA GeForce MX250.

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Новинка комплектуется 16 ГБ ОЗУ в топовой конфигурации. Оперативной память LPDDR3 в ноутбуке трудится на частоте 2133 МГц. Модель несёт на борту SSD объёмом до 1 ТБ, адаптеры беспроводной связи BT 5.0 и Wi-Fi 6, а также динамики Harman / Kardon. Из интерфейсов отметим USB-C, USB-A и HDMI. Габаритные размеры лэптопа составили 32,3 х 22,3 х1,99 см. Весит новинка 1,5 кг. Старт продаж состоится до конца текущего квартала, но стоимость ASUS ZenBook Duo пока что не уточняется.