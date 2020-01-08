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Японская компания Sony на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 показал не только ролик с электромобилем Vision-S. Производитель из Страны восходящего Солнца анонсировал более дюжины моделей новых телевизоров. Больше всех внимание привлекают модели серии ZH8, оснащённые 8K-матрицами.

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Семейство представлено двумя решениями. Они оснащены экранами с разрешением 7680 х 4320 точек. Диагональ составляет 75 дюймов и 85 дюймов. По словам производителя, новые телевизоры способны обеспечить очень чёткое и точное изображения. Достигается это за счёт процессора X1 Ultimate.

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Обе новинки поддерживают технологию Frame Tweeter – в качестве источника звука выступает рамка. В то же время зрителю кажется, что роль динамика на себя берёт сам дисплей телевизора. За настройку параметров воспроизведения звука в той или иной обстановке отвечает функция Ambient Optimization. Она же занимается настройкой качества картинки на экране в зависимости от освещённости. Например, в светлом помещении яркость будет повышена, а в темноте – снижена.

Новые 8K-телевизоры от Sony также могут похвастаться прямой полной светодиодной подсветкой. В зависимости от контента телевизор сам может изменять параметры изображения в разных частях экрана. По словам производителя, светлые сцены будут выглядеть ещё ярче, а тёмные цвета – более насыщенными.

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Помимо двух 8K-панелей компания из Японии привезла на Consumer Electronics Showcase 2020 ещё двенадцать 4K-телевизоров. Представители серии A8 доступны в двух версиях – 55” и 65”. Ещё десять моделей представлено в рамках линеек XH95 и XH90. Их диагонали составляют 49”, 55”, 65”, 75” и 85”.