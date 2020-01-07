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Samsung анонсировал телевизор с портретной ориентацией The Sero

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Южнокорейский технологический гигант Samsung выбрал выставку потребительской электроники CES 2020 местом анонса своих новых телевизоров. Одной из новинок стала модель The Sero. Это телевизор, который можно использовать в портретной ориентации, а не только в традиционной альбомной.

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Возможность переворачивать панель обеспечена специальной подставкой. На экран Samsung The Sero можно выводить изображение с мобильных устройств для естественного отображения информации. Таким образом, пользователи могут просматривать социальные сети и другие сайты и в альбомной, и в портретной ориентации.

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Добавим, что вместе с The Sero компания Samsung в рамках Consumer Electronics Showcase 2020 в США презентовала модульную модель MicroLED с возможностью настройки параметров под себя.

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Телевизоры представлены в четырёх версиях. Диагональ матрицы составляет 75”, 88”, 93” и 110”, т.е. они подойдут для разных домов и интерьера. Отличительная черта новинок заключается в практически полном отсутствии рамок вокруг дисплея. Максимальная яркость составляет 5000 нит. При желании несколько экранов MicroLED можно соединять вместе, чтобы как можно гармоничнее вписать их в интерьер комнаты.

Ещё одной новинкой производителя из Сувона стал 8K QLED телевизор Samsung Q950TS. Но о нём стало известно ещё до старта выставки Consumer Electronics Showcase 2020, поэтому почитать об устройстве можно по этой ссылке. Отметим, что модель обзавелась Infinity Design экраном, который занимает 99% площади лицевой стороны. Ширина рамок составляет 1,5 см. За вычисления отвечает процессор Quantum AI.

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