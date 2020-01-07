Samsung анонсировал телевизор с портретной ориентацией The Sero
Южнокорейский технологический гигант Samsung выбрал выставку потребительской электроники CES 2020 местом анонса своих новых телевизоров. Одной из новинок стала модель The Sero. Это телевизор, который можно использовать в портретной ориентации, а не только в традиционной альбомной.
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Возможность переворачивать панель обеспечена специальной подставкой. На экран Samsung The Sero можно выводить изображение с мобильных устройств для естественного отображения информации. Таким образом, пользователи могут просматривать социальные сети и другие сайты и в альбомной, и в портретной ориентации.
рекламаДобавим, что вместе с The Sero компания Samsung в рамках Consumer Electronics Showcase 2020 в США презентовала модульную модель MicroLED с возможностью настройки параметров под себя.
рекламаТелевизоры представлены в четырёх версиях. Диагональ матрицы составляет 75”, 88”, 93” и 110”, т.е. они подойдут для разных домов и интерьера. Отличительная черта новинок заключается в практически полном отсутствии рамок вокруг дисплея. Максимальная яркость составляет 5000 нит. При желании несколько экранов MicroLED можно соединять вместе, чтобы как можно гармоничнее вписать их в интерьер комнаты.
Ещё одной новинкой производителя из Сувона стал 8K QLED телевизор Samsung Q950TS. Но о нём стало известно ещё до старта выставки Consumer Electronics Showcase 2020, поэтому почитать об устройстве можно по этой ссылке. Отметим, что модель обзавелась Infinity Design экраном, который занимает 99% площади лицевой стороны. Ширина рамок составляет 1,5 см. За вычисления отвечает процессор Quantum AI.
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