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Samsung анонсирует на выставке CES 2020 флагманский 8K QLED-телевизор Smart TV Q950TS, который отличается безрамочным дизайном. Еще одна особенность этого телевизора состоит в том, что он оснащен микросхемой Samsung AI Quantum Chip, которая преобразует исходное изображение до разрешения 8K, предлагая гораздо более высокое качество.

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Q950TS оснащен новым экраном Infinity Screen от Samsung, который занимает 99% передней части корпуса, что означает практически безрамочный дизайн. А процессор AI Quantum Chip обеспечивает не только отличное качество изображения, но и высококачественный звук. Технология OTS+ (Object Tracking Sound Plus) телевизора может отслеживать движущиеся объекты на экране и фокусировать направление звука на них с помощью 5.1-канальных колонок, которые поставляются с телевизором.

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Еще одна функция телевизора называется "Adaptive Picture" (Адаптивное изображение), которая позволяет телевизору реагировать на окружающую обстановку и свет, изменяя как яркость, так и контрастность изображения, чтобы получить наилучшее качество для просмотра.

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Также у Q950TS есть функция под названием "Digital Butler", которая позволяет этому телевизору не только распознавать и контролировать устройства, подключенные через Wi-Fi или Bluetooth, но и потенциально старые устройства. Еще одна особенность телевизора - это режим "TV Plus", включающий более 120 мировых каналов новостей и фильмов, которые можно смотреть бесплатно в этом году. Samsung еще не объявила цену и дату начала продажи телевизора 8K QLED Smart TV Q950TS.