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Китайская компания Lenovo привезла в США на выставку Consumer Electronics Showcase 2020 необычное устройство, которое называется Lenovo ThinkPad X1 Fold. Это первый в мире планшет, оснащённый сгибаемым дисплеем. Стоит подчеркнуть, что речь идёт не об инженерном образце, а о полностью рабочем решении, которое уже готово к выходу на рынок.

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Впервые о модели стало известно почти год назад. Планшетный компьютер обзавёлся OLED-панелью разрешением 2048 х 1536 точек, диагональ которой составляет 13,3 дюйма в разложенном состоянии. По словам производителя, Lenovo ThinkPad X1 Fold может работать в режиме ноутбука с парой независимых дисплеев и в режиме настольного компьютера.

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Что интересно, в сложенном состоянии образуется большой зазор между двумя сторонами планшета. Однако, китайский производитель решил использовать такой недостаток конструкции себе на пользу. В этом зазоре можно хранить клавиатуру Mini Fold, которая к самому устройству подключается через Bluetooth.

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Планшетный компьютер обзавёлся 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 1 ТБ в топовой модификации. Вычислительным центром новинки производителя из Китая стали процессоры Intel Core. Точные модели пока неизвестны. Больше информации о начинке устройства появится ближе к выходу модели на рынок.

В продажу Lenovo ThinkPad X1 Fold поступит во второй половине текущего года. Первые партии будут поставляться с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro. Позже компания намерена заменить эту версию программного обеспечения на Windows 10X, дабы обеспечить больше возможностей складного компьютера.

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Стоимость новинки составит 2499 долларов. Помимо уже упомянутой клавиатуры Mini Fold комплект поставки будет включать электронное перо и кожаный чехол с откидной подставкой.