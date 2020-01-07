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Международная выставка CES 2020 в самом разгаре, а значит громких (и не очень) дебютов становится всё больше: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась подробная информация касательно технических характеристик и рекомендованной стоимости новой модели среднего ценового сегмента от AMD.

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Согласно данным источника, в основу AMD Radeon RX 5600 XT лёг 7-нм графический процессор Navi 10 с архитектурой RDNA первого поколения, имеющий в своём распоряжении 2304 унифицированных ядра и функционирующий на базовой частоте в 1130 МГц с возможностью повышения до 1375 МГц и 1560 МГц в игровом и максимальном режимах соответственно.

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Новинка оснащается 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с эффективной частотой в 12 ГГц и 192-битной шиной, что даёт общую пропускную способность в 288 Гбайт/с. Уровень TBP новой модели составляет 150 Вт, поэтому для дополнительного питания видеокарты требуется один 8-контактный разъём. Как и её «соплеменницы», Radeon RX 5600 XT наделена поддержкой интерфейса PCIe 4.0.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно «замерам» специалистов AMD, новая модель производительнее своей конкурентки из стана NVIDIA в лице GeForce GTX 1660 Ti в среднем на 10 %.

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Источник изображений: AnandTech

Рекомендованная стоимость новинки составляет $279, при этом моделей референсного дизайна не предполагается. На прилавках магазинов Radeon RX 5600 XT должна появиться 21 января.