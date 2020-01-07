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Американская компания Intel анонсировала в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 свою первую дискретную видеокарту. Новинка процессорного гиганта из Калифорнии называется DG1 и появится в ноутбуках в течение текущего года. Построена она на базе архитектуры Intel Xe.

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К сожалению, в рамках анонса графического адаптера о нём рассказали не так много, как того хотелось бы. Чтобы узнать детальные параметры DG1, придётся дождаться официальной премьеры видеокарты. Слухи приписывают ей 96 исполнительных блоков и 768 потоковых процессоров, а также собственную видеопамять. Ожидается, что новинка будет использоваться в мобильных ПК на базе новых процессоров Intel Tiger Lake, которые получили встроенную графику Xe.

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В рамках своего мероприятия на Consumer Electronics Showcase 2020 производитель из Калифорнии отметил мощный движок, низкий уровень энергопотребления и высокую производительность новой видеокарты. Также на одном из лэптопов была запущена Destiny 2. Игра работала отлично, но при этом частота кадров, разрешение дисплея и параметры графики компанией не уточнялись. Тем не менее, финальная версия видеокарты должна оказаться существенно мощнее той, что показали на CES 2020 в Неваде этой ночью.