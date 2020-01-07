Intel анонсировала дискретную видеокарту DG1
Американская компания Intel анонсировала в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 свою первую дискретную видеокарту. Новинка процессорного гиганта из Калифорнии называется DG1 и появится в ноутбуках в течение текущего года. Построена она на базе архитектуры Intel Xe.
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К сожалению, в рамках анонса графического адаптера о нём рассказали не так много, как того хотелось бы. Чтобы узнать детальные параметры DG1, придётся дождаться официальной премьеры видеокарты. Слухи приписывают ей 96 исполнительных блоков и 768 потоковых процессоров, а также собственную видеопамять. Ожидается, что новинка будет использоваться в мобильных ПК на базе новых процессоров Intel Tiger Lake, которые получили встроенную графику Xe.
рекламаВ рамках своего мероприятия на Consumer Electronics Showcase 2020 производитель из Калифорнии отметил мощный движок, низкий уровень энергопотребления и высокую производительность новой видеокарты. Также на одном из лэптопов была запущена Destiny 2. Игра работала отлично, но при этом частота кадров, разрешение дисплея и параметры графики компанией не уточнялись. Тем не менее, финальная версия видеокарты должна оказаться существенно мощнее той, что показали на CES 2020 в Неваде этой ночью.
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