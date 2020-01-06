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Тайваньская компания Acer тоже привезла свои новинки в Лас-Вегас на выставку потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020. Естественно, не обошлось без новых лэптопов и рабочей станции. Кроме того, производитель анонсировал геймерский монитор. Но обо всём по порядку.

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Acer ConceptD 700 – рабочая станция, ориентированная на создателей контента. Она имеет стильный корпус с верхней крышкой с отделкой под дерево. Помимо набора портов и клавиши питания вверху находится площадка для беспроводной зарядки других устройств. За вентиляцию отвечает большая чёрная секция спереди, которую сложно не заметить.

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Новинка комплектуется процессором Intel Xeon E и видеокартой NVIDIA. В топовой модификации графическая подсистема представлена адаптером Quadro RTX 4000. Под капотом устройства может быть установлено до 64 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 2666 МГц.

Пользователь может сам настроить подсистему хранения данных в соответствии со своими нуждами. В компьютере предусмотрена возможность установки квартета накопителей в форм-факторе 2,5” или 3,5”. Также есть место для быстрого SSD M.2 с интерфейсом подключения PCI Express. По словам производителя, компьютер работает при низком уровне шума. Максимальная величина не превышает 40 дБА.

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Старт продаж Acer ConceptD 700 состоится в марте текущего года. В Европе цена рабочей станции будет составлять 1699 евро.

Изогнутый монитор производителя называется Predator X38. Он имеет размер 37,5” по диагонали, а радиус кривизны составляет 2300R. Разрешение матрицы – 3840 х 1600 точек или UWQHD+. Монитор обзавёлся поддержкой технологии G-Sync от NVIDIA, которая обеспечивает плавность игрового процесса. Также тайваньская компания заявляет о сертификации VESA DisplayHDR 400 и отображении 98% цветового пространства DCI/P3.

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По словам производителя из Тайваня, частота обновления дисплея в режиме overclock составляет 175 Гц. Время отклика равно 1 мс. Predator X38 получил 7-ваттные встроенные стереодинамики, а в перечень интерфейсов входят порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2. Также имеется четырёхпортовый концентратор USB 3.0.

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С помощью подставки можно регулировать угол поворота и уровень высоты по отношению к столу. Стоимость Predator X38 в Соединённых Штатах составляет 2400 долларов. В Европе монитор появится по цене 2200 евро. Старт продаж запланирован на начало второго квартала текущего года.

Что касается лэптопов, их было анонсировано два, и оба – трансформеры. Новинки называются Spin 5 и Spin 3. Крышку можно откинуть на 360 градусов, чтобы перейти в планшетный режим работы с устройством. Помимо сенсорного управления заявлена поддержка электронного пера, которое у Acer называется Active Stylus Pen. Стилус поддерживает технологию Wacom AES и может распознавать 4096 степеней силы нажатия.

В Acer Spin 3 установлен 14” экран с разрешением 1080 точек по узкой стороне и соотношением сторон 16 к 9. Рамки внутренней стороны крышки тонкими назвать сложно. Полезная площадь составляет 78%. Над экраном располагается веб-камера, а внизу – логотип тайваньского бренда. Весит меньшая новинка 1,5 кг, а толщина корпуса составляет 1,69 см.

В старшей модели установлен 13,5” дисплей с разрешением Quad HD. Площадь полезного пространства составила 80%. По сравнению с младшей версией толщина корпуса уменьшена на 2 мм, а вес – на 0,3 кг.

Вне зависимости модели под капотом установлен процессор Intel Core i7 десятого поколения. Графическая подсистема представлена Intel Iris Plus. В топовой комплектации каждый ноутбук несёт на борту 16 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы на одном заряде у Acer Spin 5 составляет 15 часов. Acer Spin 3 проработать без подзарядки может на 3 часа меньше.

Список интерфейсов стандартный. Есть HDMI, USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 3.2. Также стоит отметить слот для карты microSD и адаптер Wi-Fi 6 (Gig+) AX201. Стоимость Acer Spin 5 стартует с отметки в 999 евро. Acer Spin 3 в базовой модификации оценили на 350 евро дешевле. Старт продаж ноутбуков-трансформеров запланирован на текущий квартал.