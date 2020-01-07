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Американский гигант Amazon опубликовал рейтинг самых популярных процессоров в Соединённых Штатах. Под конец прошлого года в списке первые восемь мест заняли решения компании AMD. Как стало известно из первого рейтинга в новом году, процессоры AMD на Amazon начали покупать ещё активнее. CPU Ryzen заняли сразу дюжину первых позиций, а дебютный процессор Intel обосновался лишь на четырнадцатой строчке.

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Итак, самым продаваемым на Amazon оказался чип Ryzen 5 2600 стоимостью 120 долларов. Ещё одна модель прошлого поколения заняла вторую строчку – 230-долларовый Ryzen 7 2700X. Замкнул топ-3 флагманский 16-ядерный процессор семейства Matisse под названием Ryzen 3950X. Его цена составляет 749 долларов.

Сразу за ним обосновался Ryzen 5 1600, который сейчас на Amazon стоит 85 долларов. Ему в спину дышит AMD Ryzen 7 2700, цена которого составляет около 160 долларов. Далее идёт ещё один процессор семейства Matisse. На этот раз – Ryzen 9 3900X, за который просят менее 500 долларов.

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За ним расположился Ryzen 5 2600X стоимостью 150 долларов, а его преследователями выступают Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600X, цена которых составляет примерно 195 долларов и 240 долларов соответственно. Замкнул топ-10 восьмиядерный Ryzen 7 3700X. Этот CPU стоит чуть менее 330 долларов.

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Первым в списке самых продаваемых процессоров на Amazon от компании Intel является Core i5-9600K стоимостью 207 долларов. В топ-20 попали модели Core i9-9900KF за 480 долларов, Core i7-9700K за 400 долларов, а также Core i9-9900K и Core i3-9100F, стоимость которых составляет 510 долларов и 85 долларов соответственно.