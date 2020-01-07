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Южнокорейский гигант Samsung не оставил выставку потребительской электроники CES 2020 без своего присутствия. Компания из Сувона привезла в Неваду на Consumer Electronics Showcase 2020 лэптоп-трансформер Galaxy Book Flex Alpha, оснащённый QLED-дисплеем.

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Новинка пополнила линейку гибридных решений южнокорейского производителя, которые дебютировали в конце третьего квартала ушедшего года. Samsung Galaxy Book Flex Alpha комплектуется матрицей на квантовых точках разрешением 1920 х 1080 точек. Максимальный уровень яркости составляет 600 нит.

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Аппаратную основу модели составляют процессоры Intel Core десятого поколения. Дискретная графика отсутствует. В пару к процессорам «синего» калифорнийского гиганта предусмотрено 8/12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. В топовой комплектации лэптоп несёт на борту SSD-накопитель на 1 ТБ. Для менее требовательных пользователей доступны версии с твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ.

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Galaxy Book Flex Alpha обзавёлся поддержкой новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 6. Интерфейсы на торцах включают два USB 3.0, один USB-C, слот под карту памяти и разъём HDMI, а также комбинированный выход для подключения колонок и наушников. В клавиатуре предусмотрена специальная клавиша, в которую интегрирован дактилоскопический сканер.

В Galaxy Book Flex Alpha есть веб-камера с разрешением HD, два динамика суммарной мощностью 3 Вт и аккумуляторная батарея ёмкостью 54 Вт*ч. По словам производителя, время работы без подзарядки на одном заряде составляет около 18 часов. Габаритные размеры новинки равны 30,49 х 20,2 х 1,39 мм. Весит ноутбук 1,19 кг.

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Стоимость Samsung Galaxy Book Flex Alpha составляет от 830 долларов. В продажу новинка поступит до конца второго квартала текущего года. Отметим, что ноутбук обзавёлся поддержкой работы с фирменным цифровым пером S Pen, но докупать стилус придётся отдельно.