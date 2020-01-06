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В конце прошлого года стало известно, что японская компания Sharp намерена анонсировать новый ноутбук под брендом Dynabook. Главная фишка мобильного ПК – небольшой вес. Называется новинка Dynabook Portege X30L. До официального старта выставки потребительской электроники CES 2020 лэптоп был официально представлен.

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Масса новинки составляет 860 г, но только в начальной модификации. Вес ноутбука в более продвинутых версиях не уточняется. В любом случае мы имеем дело с ультралёгким решением, возможно, даже с самым лёгким представителем своего класса.

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Dynabook Portege X30L оборудован 13,3” экраном, разрешение которого может составлять 720p или 1080p в зависимости от комплектации. Также есть поддержка сенсорного управления. Но можно купить лэптоп и с «обычным» дисплеем.

В топовой модификации новинка предлагает пользователям сразу 24 ГБ оперативной памяти. Видов накопителей предусмотрено три. Есть M.2 с интерфейсами SATA и PCI Express максимальной вместимостью 512 ГБ, а также SSD серии Intel Optane. Дискретная графика отсутствует.

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Потребители смогут выбирать между пятью процессорами Intel Core десятого поколения, правда, не все модели CPU уточняются. Точно известно, что в топовой модификации установлен Intel Core i7-10710U, а в минимальной – Core i3-10110U.

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Список портов и разъёмов включает USB Type-C 3.2, пару USB Type-A 3.2, слот для карты памяти формата microSD, стандартный выход под наушники и RJ45. Да, несмотря на лёгкий вес, тонкий корпус прошёл мимо Dynabook Portege X30L. Толщина новинки составляет 17,9 мм. Корпус модели изготовлен из магниевого сплава и имеет защиту по военному стандарту американской армии MIL-STD-810G.

Из остального отметить следует аккумуляторную батарею ёмкостью 42 Вт*ч, Wi-Fi 6, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев. Цены и дата старта продаж Dynabook Portege X30L пока что не уточняются.