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В последний месяц 2019 года некоторые компании презентовали свои весьма интересные смартфоны. Причём декабрь прошёл под знаменем 5G. Сначала Huawei анонсировала модель Nova 6 5G. Спустя несколько дней появился Xiaomi Redmi K30 5G, а в середине месяца были показаны vivo X30 и vivo X30 Pro. Только смартфоны компании Samsung, Galaxy A71 и Galaxy A51, остались без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Сегодня, 26 декабря, китайский производитель OPPO представил пару новинок, каждая из которых работает в сетях 5G. Они называются Reno3 и Reno3 Pro.

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Начнём со старшей версии. Она оборудована OLED экраном формата Full HD+ с отверстием под камеру, изогнутыми боковыми гранями и частотой обновления 90 Гц. Также производитель обещает 100-процентный охват цветового пространства DCI/P3 и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+.

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OPPO Reno3 заключён в корпус с металлической рамкой по периметру и стеклом Gorilla Glass 5/6 спереди/сзади соответственно. Габаритные размеры смартфона составляют 159,4 х 72,4 х 7,7 мм. Весит новинка 171 грамм. На тыльной стороне располагается только четырёхмодульная основная камера в паре со вспышкой, тогда как сканер отпечатков пальцев обосновался под экраном. В смартфоне есть разъём для наушников и порт USB-C.

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Сердцем модели выступает новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 765G, выполненный по 7-нанометровой технологии. Отметим, что эта же однокристальная система легла в основу смартфона Xiaomi Redmi K30 5G. В пару к новому чипу предусмотрено 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет соответственно 128 ГБ или 256 ГБ.

OPPO Reno3 Pro имеет основную камеру с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. 13-мегапиксельный телеобъектив обеспечивает двукратное оптическое приближение по отношению к основному модулю. Кратность оптико-цифрового приближения – 5x. Камера для селфи построена на базе 32-мегапиксельной матрицы. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составила 4025 мАч. Новинка обзавелась поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. С нуля за полчаса АКБ заряжается до 70%. Программной основной выступила операционная система Android 10. ОС дополнена фирменной оболочкой ColorOS 7. Также отметим наличие стереодинамиков.

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Стоимость новинки в зависимости от комплектации составила 570 долларов или 640 долларов. В продажу OPPO Reno3 Pro поступит 10 января будущего года в четырёх цветовых решениях: White, Black, Sunrise и Starry Night Blue. 31 декабря этого года смартфон станет доступен для предварительного заказа в Китае. Также покупателем будет доступно специальное издание OPPO Reno3 Pro Pantone 2020 в синей расцветке. Приобрести его в модификации 8/128 ГБ можно будет по цене 600 долларов.

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OPPO Reno3 тоже получил OLED экран диагональю 6,5” с разрешением Full HD+, но вместо отверстия для фронтальной камеры предусмотрен каплевидный вырез. К слову, параметры селфи-камеры не изменились по сравнению с оной в Pro-версии. Под дисплеем разместился биометрический сканер. А вот характеристики основной камеры второй новинки изменились. Телеобъектив с двукратным оптическим зумом заменили на сенсор для портретного режима. Зато разрешение главного модуля камеры выросло с 48 Мп до 64 Мп.

В основу OPPO Reno3 положен мобильный процессор MediaTek Dimensity 1000L. Он включает CPU с ядрами Cortex-A55 и Cortex-A77, а также графический чип Mali-G77 и 5G-модем. По словам производителя, новинка окажется на 20% быстрее по сравнению со смартфонами, в которых CPU построен на базе ядер Cortex-A76. Отметим, что стандартное издание сохранило операционную систему Android 10 с программным обеспечением ColorOS 7, аккумуляторную батарею ёмкостью 4025 мАч и поддержку быстрой зарядки VOOC 4.0.

OPPO Reno3 поступит в продажу в тех же цветах, что и старшая модель, но купить вторую новинку можно будет уже в этом году – начиная с 31 декабря. Стоимость смартфона с 8 ГБ оперативной памяти составила 485 долларов, а с 12 ГБ – 530 долларов. Вне зависимости от модификации объём встроенного флэш-накопителя составляет 128 ГБ.