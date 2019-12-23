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OPPO A8 и OPPO A91 представлены официально

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Китайская компания OPPO под конец года анонсировала два смартфона среднебюджетного уровня. Внешне телефоны сильно похожи друг на друга, но в техническом плане есть куда больше отличий. Новинки называются OPPO A8 и OPPO A91.

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OPPO A8 обзавёлся HD+ экраном, диагональ которого составила 6,5 дюйма. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 8 Мп. Выше располагается небольшая прорезь под речевой динамик. На тыльной стороне новинки обосновалась основная камера, представленная трио модулей. Их разрешение составляет 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Сзади китайские разработчики также установили сканер отпечатков пальцев. 

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Питание всем компонентам в OPPO A8 обеспечивает встроенный аккумулятор, ёмкость которого составляет 4230 мАч. О поддержке быстрой проводной зарядки китайская компания не уточняет. Вычислительным центром новинки стал мобильный процессор Helio P35 производства тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составила 128 ГБ.

Внешне OPPO A91 отличается от младшей модели отсутствие на тыльной панели биометрического сканера и наличием четырёхмодульной основной камеры. Она существенно отличается от камеры в OPPO A8. Разрешение главного модуля составило 48 Мп, а также появился широкоугольный модуль на 8 Мп. Пара 2-мегапиксельных датчиков изображения остались на своих местах.

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Вторая новинка производителя из Поднебесной основана на базе более мощного мобильного процессора Helio P70, выполненного по технологии 12-нм. Чипсет трудится в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Под хранение данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ. Также стоит отметить аккумулятор на 4000 мАч, Full HD+ экран диагональю 6,5 дюйма на базе OLED панели с интегрированным сканером отпечатков пальцев и поддержку быстрой зарядки.

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Стоимость OPPO A8 составила 170 долларов. Модель A91 оценена китайской компанией в 285 долларов. Обе новинки потребителю предлагаются в чёрном и белом цветовых решениях.

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