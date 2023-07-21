И 14-ядерным 20-поточным процессором Intel.

Компания Thunderobot представила компактные игровые компьютеры MIX в корпусах объёмом 1,7 литра, сообщает ITHome. Начальная линейка предлагает три конфигурации на базе мобильных процессоров от Intel и графики от NVIDIA. Можно выбрать между 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-13620H и 14-ядерным 20-поточным Core i9-13900H, графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 или 4070 мощностью 140 Вт, обе на 8 ГБ, также конфигурации предлагают 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельный накопитель PCIe Gen 4 на 512 ГБ или 1 ТБ.

В VideoCardz отмечают некоторое внешнее сходство между Thunderobot MIX и Alienware Alpha R2, действительно, корпус несколько похож, но начинка совершенно иная. Alpha R2 от Alienware 2016 года выпуска использовали процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 900 серии. Специалисты считают новинки Thunderobot отличным вариантом для домашнего кинотеатра или игровой системы, подключённой к большому телевизору, хотя чистой производительности для 4K у мобильных видеокарт маловато, DLSS3 поможет добиться комфортной частоты кадров. Цены пока не уточняются.