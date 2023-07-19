Зато у карты есть массивная система охлаждения с тремя вентиляторами в стилистике ROG.

Josh Appel, Unsplash

Вчера за рубежом начались продажи модификации NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, событие осталось без обзоров, поскольку пресса не получила образцы для тестирования. В магазинах появилось множество моделей и одной из самых продвинутых, если вообще не самой, является вариант ROG STRIX RTX 4060 Ti 16 ГБ от ASUS. Модель привлекает внимание не только своим видом, но и ценой, в Европе она стоит дороже некоторых RTX 4070, отмечает VideoCardz.

ASUS ROG STRIX RTX 4060 Ti 16 ГБ появилась в Германии по цене 659 евро и это примерно на 60 евро больше, чем просят за самые дешёвые исполнения RTX 4070. Специалисты ресурса отмечают, что в играх RTX 4070 легко обходит 4060 Ti на 30%, поэтому более высокую цену варианта ASUS сложно оправдать. Возможно, видеокарта заинтересует преданных поклонников серии ROG, которые не могут приобрести аналогичную модель классом выше. Согласно агрегатору Geizhals.de на момент написания, цены RTX 4070 в Германии начинаются от 599 евро.

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В США рекомендованная цена RTX 4060 Ti 16 ГБ составляет 499 долларов, похоже, что это рекордное значение для видеокарты данного класса. Увеличение видеопамяти повысило цену видеокарты на 100 долларов относительно базовой 8-гиговой модели.

Хотя тестов от рецензентов вчера не было, NVIDIA опубликовала странное сравнение, отметив, что разницу между версиями видеокарты на 8 и 16 ГБ удалось обнаружить лишь в нескольких играх, судя по всему, ими стали ремейк Resident Evil 4 и A Plague Tale: Requiem, но поскольку на официальных графиках сравнение в этих играх проводилось при разных настройках, реальный прирост от дополнительной памяти остался непонятен.

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nullResident Evil 4 отличается высокими требованиями к видеопамяти на максимальных настройках графики с HD текстурами, A Plague Tale: Requiem красивая и достаточно требовательная игра, рецензенты отмечали, что на 8-гиговых видеокартах статтеры проявляются чаще, а при включении трассировки лучей производительность сильно падает.