Из-за более высокой силы прижима.

О том, что для процессоров Intel Arrow Lake потребуется новый разъём LGA 1851, стало известно уже довольно давно, однако, как утверждают специалисты, новый разъём похож на LGA 1700. Подойдут ли существующие системы охлаждения? Подробности о конструкции накануне раскрыл немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), он же днём ранее опубликовал прогнозы в отношении производительности будущих процессоров Intel. В новом материале на ресурсе Igor’s LAB объясняются причины перехода к новому разъёму, приводится его распиновка, чертёж и некоторая техническая информация.

Отмечается увеличение контактов, отвечающих за PCIe. Источник: Igor’s LAB

Ознакомившиеся с материалом специалисты Wccftech отметили ключевые изменения. Увеличение контактов связывают с расширением возможностей подключения, здесь Intel LGA 1700 уступает AMD AM5, в частности, владельцу текущей платформы Intel придётся жертвовать доступными видеокарте линиями PCIe Gen 5 при подключении SSD накопителя, использующего данный интерфейс. Сейчас, когда подобные SSD ещё слабо распространены на рынке, это не кажется значительной проблемой, но в ближайшем будущем доступность Gen 5 накопителей будет улучшаться и данное ограничение станет серьёзным недостатком, если видеокарте потребуются все 16 линий PCIe Gen 5.

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Что интересно, разъем LGA 1851 будет иметь такие же размеры, что и LGA 1700, а именно 45×37,55 мм, высота от печатной платы до крышки процессора (Z-height) также не изменилась, но крепления от LGA 1700 придётся заменить, считают специалисты, поскольку возросло максимальное динамическое давление — с 489,5 Н до 923 Н. Вероятно, таким образом инженеры хотят улучшить контакт, который в LGA 1700 не всегда был идеальным. Не исключено, что энтузиасты найдут способы для модификации существующих креплений подручными средствами. Внимание обратили и на изгиб плат, который мог возникнуть при фиксации механизма LGA 1700, хотя допуски не разглашаются, в правилах проектирования подобный пункт появился.

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Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake представят не ранее второй половины 2024 года. По ранним прогнозам, они будут быстрее до 20%, интегрированная графика станет лучше более чем в два раза.