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Новое обновление прошивки для ряда видеокарт NVIDIA решает проблемы с DisplayPort
Обновление предназначено для некоторых видеокарт Maxvell и Pascal.

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Pascal Brändle, Unsplash

NVIDIA выпустила утилиту для обновления прошивки ряда видеокарт в целях устранения проблем с выводом изображения через DisplayPort (DP) версий 1.3 и 1.4, сообщает ресурс Neowin. Как объясняют специалисты, типичные проблемы, для решения которых требуется обновление прошивки, заключаются в отсутствии изображения при включении компьютера на этапе до загрузки операционной системы, однако в некоторых случаях компьютер может и вовсе не загрузиться, зависнув на одном из этапов.

Видеокарты семейства Turing, в частности, потребительские серии GeForce RTX 20 и GTX 16, а также более современные решения уже должны иметь обновлённую прошивку, представленная утилита предназначена для некоторых видеокарт Maxwell (GeForce GTX 700, 900 серии и др) и видеокарт Pascal (GTX 10 серии и др). Утилита для обновления совместима с 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11.

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Подробности можно узнать на сайте NVIDIA, где компания также предлагает ряд обходных путей для тех, кто не хочет устанавливать обновление прошивки.

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#nvidia #видеокарты
Источник: neowin.net
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