Тут пригодятся 16 ГБ видеопамяти.

На следующей неделе ожидается появление в продаже модификации GeForce RTX 4060 Ti с увеличенным до 16 ГБ видеобуфером. Несмотря на скептическое отношение к этой модели со стороны сообщества, такой вариант может стать компромиссным решением не столько для игр, сколько для решения рабочих задач, где требуется большой объём видеопамяти. Похоже, компания ASUS придерживается такого мнения и решила представить 16-гиговые новинки в линейке ProArt, ориентированной на создателей контента, сообщает VideoCardz. Тем не менее, хотя памяти у модели больше, по сравнению с RTX 4070, её пропускная способность гораздо ниже из-за 128-битной шины — 288 ГБ/с против 717 ГБ/с.

Модели ProArt отличаются элегантным дизайном и наличием 2,5-слотовой системы охлаждения с тремя вентиляторами. Для GeForce RTX 4060 Ti с заявленным уровнем TGP 160 Вт такая конструкция может показаться избыточной, с другой стороны, это положительно скажется на тишине, вентиляторы могут вращаться с меньшей скоростью, а при незначительной нагрузке дольше оставаться в остановленном состоянии — включается режим 0 дБ при температуре ниже 55°C.

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ASUS предлагает три разновидности GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ в линейке ProArt с разной тактовой частотой: от 2565 до 2685 МГц, что до 6% выше эталонного значения. Разгон применяется в фирменной утилите GPU Tweak. Ещё одной особенностью, которую можно считать преимуществом, является использование 8-контактного разъёма питания, а не 12VHPWR, как у старших видеокарт.