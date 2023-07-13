А также различными техническими исправлениями.

Накануне Valve выпустила большое обновление «Лето 2023» (Summer 2023) для Team Fortress 2, добавив в игру новые карты, предметы и множество других изменений. Хотя внимание игроков к Team Fortress 2 меньше, по сравнению с Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2, игра по-прежнему пользуется популярностью и является одним из основных проектов Valve. До обновления ежедневный онлайн Team Fortress 2 находился на отметке около 120000 игроков, если верить статистике SteamDB, игра и так входила в рейтинг самых популярных на площадке Steam, но после обновления взлетела на третье место, первое и второе занимают перечисленные выше проекты Valve: CS:GO и Dota 2. Пиковый онлайн на момент написания новости превысил 223 тысячи игроков.

Подробнее со всем списком изменений можно ознакомиться на платформе Steam, вкратце, в Team Fortress 2 добавили 14 карт, 25 предметов и 20 необычных эффектов от создателей из сообщества игры, 6 новых насмешек появилось в магазине Mann Co., также в честь события выпущен новый кейс. Мероприятия в рамках большого обновления продлятся до 15 сентября.