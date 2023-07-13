Решения подойдут для любых задач.

У компании Biostar появилась новая серия твердотельных накопителей M800, в которую вошли M.2 NVMe 1.3 модели с поддержкой PCIe Gen 4 x4. Накопители выполнены в формате 2280 и, как сообщает TechPowerUp, ориентированы на широкую область применения, включая системы для игр и создания контента.

Технических подробностей о новинках не так много, в серию вошли модели ёмкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, самая быстрая из них на 1 ТБ предлагает скорости последовательного чтения и записи 5 и 4,45 ГБ/с соответственно. Производитель не указывает тип применяемой флэш-памяти и модель контроллера. На изображениях можно разглядеть контроллер компании Maxiotek, правда в сносках Biostar оставила уведомление: «Спецификация и изображения могут быть изменены без предварительного уведомления!», — так что начинка остаётся неизвестной и может меняться время от времени, что сейчас не редкость. В остальном производитель заявляет поддержку сквозной защиты данных, рабочий диапазон температур 0…70°C.

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Судя по изображениям, накопители не комплектуются каким-либо дополнительным охлаждением, возможно, им это и не требуется. Цены не уточняются, как и сроки начала продаж.