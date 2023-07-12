Всего в нём можно насчитать 14 технологий FidelityFX, Super Resolution только одна из них.

AMD выпустила первую версию комплекта для разработки программного обеспечения FidelityFX SDK 1.0, который объединяет весь набор технологий FidelityFX в одной библиотеке. Это повышает удобство разработки за счёт более простого и быстрого доступа к каждой технологии, которые ранее распространялись в виде отдельных пакетов, сообщает VideoCardz. Анонс FidelityFX SDK был сделан в марте 2023 года, тогда предполагалось, что комплект появится вместе с FSR 3.0, новой версией масштабирования с технологией Fluid Motion Frames, к сожалению, новостей об FSR 3.0 по-прежнему мало. Но несколько новинок в SDK появилось:

AMD FidelityFX Blur 1.0

AMD FidelityFX Depth of Field 1.0

AMD FidelityFX Lens 1.0

По порядку, эти библиотеки предназначены для создания эффектов размытия (размытие по Гауссу, радиальное размытие и другие), создания эффектов глубины резкости, линзовых эффектов (хроматическая аберрация, зернистость, виньетирование). Всего в SDK можно насчитать 14 технологий FidelityFX и Super Resolution только одна из них, кратко с каждой можно ознакомиться в анонсе на портале GPU Open, доступны ссылки на подробную документацию, скомпилированный SDK. Также FidelityFX SDK доступен в репозитории GPU Open на GitHub.