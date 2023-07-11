Сетчатый кожух и ARGB вентиляторы смотрятся очень неплохо.

Компания Jonsbo представила стильную новинку, систему воздушного охлаждения для оперативной памяти со скромным по нынешним временам названием NF-1, сообщает ресурс GdM. В основе системы металлический кронштейн, который крепится к собственным стойкам, вкручиваемым в стойки для материнской платы вместо обычных винтов. На кронштейн устанавливаются два 50-миллиметровых вентилятора и декоративный сетчатый кожух с логотипом компании. На выбор доступно три варианта Jonsbo NF-1, в белом и чёрном цвете с ARGB вентиляторами, а также в чёрном цвете с обычными вентиляторами. Решение совместимо с модулями памяти высотой не более 54 мм. Размер охлаждающей части конструкции составляет 120×62×28,1 мм.

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Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 600 до 3600 об/мин при этом каждый вентилятор создаёт воздушный поток от 1,30 до 9,11 кубических футов в минуту (CFM), статическое давление от 0,17 до 1,6 мм вод. ст., уровень шума до 22,4 дБА. В вентиляторах используются гидравлические подшипники со сроком службы более 20000 часов при температуре окружающей среды 25°С. Цены не уточняются.