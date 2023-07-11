Это встроенная система без внешнего блока.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания Lenovo представила в Китае фирменную технологию жидкостного охлаждения для ноутбуков со встроенным насосом, которая будет использоваться в новом флагманском игровом ноутбуке Lenovo Savior Y9000K, сообщает ресурс ITHome. Согласно официальному заявлению компании, встроенный насос включается, когда температура графического процессора достигает 84°C. Это позволяет быстро сбить температуру, не достигая теплового троттлинга. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Схематично система изображена справа внизу, судя по всему, это небольшой контур с насосом, но как тепло будет отводиться от жидкости, пока не очень понятно. Источник: Lenovo и ITHome

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В Lenovo подтвердили ITHome, что речь идёт не о появившейся ранее конструкции с внешним блоком, а полностью интегрированном решении с насосом и тонкими трубками для циркуляции жидкости внутри ноутбука. Дата выхода новинки остаётся неизвестной, но специалисты ожидают объявления 22 июля во время презентации другого флагманского ноутбука Lenovo Savior Y9000X.

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О жидкостном охлаждении ноутбуков с внешним блоком заговорили ещё в начале прошлого года, тогда компания XPG представила своё первое подобное решение. Основное его предназначение — дополнительное охлаждение во время стационарной работы, для транспортировки внешний блок отключается, жидкость аккуратно сливается из контура и фитинги герметично закрываются.