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XMG представила портативную систему жидкостного охлаждения для своего нового ноутбука
Система XMG OASIS позволяет снизить температуру компонентов XMG NEO 15 (E22) на 20°C даже при уменьшении скорости работы вентиляторов самого ноутбука.
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Компания XMG представила действительно необычное устройство — портативную систему жидкостного охлаждения (СЖО) XMG OASIS для ноутбуков. Говорится, что это первое в мире устройство такого типа. Кроме пресс-релиза, появившегося на страницах ресурса VideoCardz, стоит обратить внимание и на материалы, опубликованные в различных сообществах, статья на Reddit содержит не менее полезную информацию. Компания отмечает, что XMG OASIS — это решение для опытных пользователей. Несмотря на модульность и внешнюю простоту конструкции с быстроразъемными соединениями, эксплуатация требует определенных знаний, опыта и понимания работы СЖО.

Источник: XMG и VideoCardz

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XMG OASIS была разработана для ноутбука нового поколения XMG NEO 15 (E22), но будет совместима и с будущими моделями. Система охлаждения самого ноутбука XMG NEO 15 сочетает традиционную конструкцию с медными тепловыми трубками, радиаторами и вентиляторами вместе с дополнительным контуром, выполненным в виде алюминиевой трубки, через которую и будет протекать охлаждающая жидкость. Все компоненты XMG OASIS также выполнены из алюминия — так компания гарантирует отсутствие электрохимической коррозии. XMG OASIS состоит из корпуса, в котором находится резервуар для жидкости, насос, 120-мм вентилятор и радиатор.

Источник: XMG и VideoCardz

Возникает справедливый вопрос, как применять такую систему с ноутбуком, который не является стационарным устройством по своей природе. Определенные сложности есть, поэтому и пользователь должен быть опытным и осторожным. Для транспортировки систему необходимо отключать и сливать жидкость, но для кратковременных путешествий XMG разрабатывает специальные крышки с уплотнениями, которые не позволят оставшейся внутри жидкости вытечь наружу и будут оснащаться специальными отверстиями для выравнивания давления в контуре при изменении температуры.


XMG OASIS достаточно компактный (186×203×75 мм) и легкий (сухой вес 1,18 кг) для транспортировки. Для полного заполнения всей системы требуется около 230 мл (из них 20 мл контур в ноутбуке) специализированной охлаждающей жидкости.


У многих может возникнуть вопрос: «зачем». XMG производит высокопроизводительные ноутбуки, новый XMG NEO 15 (E22) может комплектоваться связкой Intel Core i7-12700H и самыми производительным вариантом NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti без зажатой мощности. Применение XMG OASIS позволяет снизить температуры процессора и видеокарты примерно на 20°C, в то время как скорость вращения вентиляторов ноутбука можно будет понизить до уровня 50% — шум не превысит 38 дБ. Решение интересное для тех, кому нужен очень мощный ноутбук, но который все-таки будет достаточно часто эксплуатироваться стационарно.

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Цена на XMG OASIS в качестве дополнительного аксессуара не превысит 200 евро. Вместе с СЖО ноутбук XMG NEO 15 (E22) получит розничную цену около 2500 евро в конфигурации: Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 ГБ DDR5-4800, NVMe SSD на 500 ГБ, WQHD дисплей IPS 240 Гц.

#ноутбуки #системы охлаждения #жидкостное охлаждение #xmg
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