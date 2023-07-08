Конструкция не будет создавать препятствий высоким модулям памяти и радиаторам VRM материнской платы.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Scythe представила новый флагманский воздушный кулер для процессоров Fuma 3 (SCFM-3000), сообщает TechPowerUp. Кулер получил асимметричную двухбашенную конструкцию высотой 154 мм. Используется шесть никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, в основании теплосъёмная «подошва». Одним из отличий от предшественника является повышенная плотность расположения пластин в радиаторах. Вместе с вентиляторами кулер весит 1095 грамм.

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Асимметричная конструкция разработана для наилучшей совместимости с оперативной памятью и материнскими платами, оснащёнными крупными радиаторами охлаждения подсистемы питания. Также кулер демонстрирует отличную совместимость с компактными материнскими платами, даже Mini-ITX. Scythe Fuma 3 поставляется с двумя 120-мм вентиляторами: спереди устанавливается тонкий Kaze Flex II Slim, между башнями полноразмерный Kaze Flex II. Вентиляторы вращаются в разном направлении, это способствует стабилизации потока и повышению статического давления, утверждает производитель. Оба вентилятора работают в диапазоне скоростей 300…1500 об/мин, Kaze Flex II Slim развивает максимальный поток 39,44 кубический фута в минуту (CFM) при статическом давлении 0,96 мм вод. ст. и уровне шума 23,8 дБ. Для Kaze Flex II эти же показатели равны 67,62 CFM, 1,5 мм вод. ст. и 28,6 дБ соответственно.

Кулер поставляется с новой подпружиненной системой крепления HPMS V, которая позволяет создать безопасное и оптимальное контактное давление.

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В Юго-Восточной Азии продажи ожидаются в ближайшее время, в США начнутся 20 июля, цена не уточняется.