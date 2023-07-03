Ранее AMD официально подтвердила, что в открытую вычислительную платформу ROCm осенью этого года внедрят поддержку первых графических решений RDNA 3, среди которых одна из потребительских моделей — Radeon RX 7900 XTX. В дальнейшем компания намерена расширять поддержку, но насколько, сейчас не уточняется. Одновременно с этим AMD переведёт графические ускорители gfx906 в режим обслуживания, при котором они более не будут получать новых возможностей и оптимизаций, сообщает Neowin.
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«Продукты AMD Instinct MI50, Radeon Pro VII и Radeon VII (вместе называемые графическими процессорами gfx906) перейдут в режим обслуживания, начиная с третьего квартала 2023 года. Это будет соответствовать дате выпуска ROCm 5.7 GA», — говорится в примечаниях к выпуску ROCm 5.6.
Перечисленные ускорители продолжат получать исправления ошибок и уязвимостей до второго квартала 2024 года, далее их поддержка завершится. Что интересно, в Neowin вспоминают недавно просочившуюся информацию со списком поддерживаемых видеокарт в одной из альфа-версий ROCm 5.6, там даже присутствовала гораздо более старая Radeon R9 Fury, однако таблица указывала на поддержку сообществом и только в Linux, в то время как для современной Radeon RX 6900 XT, вероятно, планировалась официальная поддержка для Linux и Windows.
Таблица была скрыта вскорости после публикации, так что официальных заявлений о поддержке этих видеокарт и Windows нет. Если говорить о неофициальной поддержке, то владельцы потребительских видеокарт на тех же графических процессорах, что используются в поддерживаемых профессиональных решениях, могут воспользоваться ROCm, судя по ряду публикаций.