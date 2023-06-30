Базовый проводной вариант и беспроводной Pro с более продвинутым сенсором, большим количеством кнопок и другими преимуществами.

Razer расширила ассортимент игровых мышек новой линейкой Cobra — это лёгкие модели симметричной формы для правшей. Представлено две модели: Cobra Pro и Cobra, к главным отличиям между которыми производитель относит варианты подключения и особенности подсветки, но, если углубиться в спецификации, различий куда больше.

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Обе модели оснащены оптическими переключателями 3-го поколения с ресурсом 90 млн нажатий и обладают подсветкой Chroma RGB. В Cobra Pro используется оптический сенсор Focus Pro 30K с максимальным разрешением 30000 DPI, скоростью и ускорением 750 IPS и 70 G соответственно, разрешение сенсора в обычной версии 8500 DPI, скорость 300 IPS и ускорение 30G. В Cobra Pro заявлено наличие 10 элементов управления, из которых 8 являются программируемыми кнопками, в Cobra таких кнопок уже 6. Функция HyperShift поддерживается. Также Pro версия отличается наличием 11 индивидуально настраиваемых зон подсветки Chroma RGB и памятью на 5 профилей, в обычной версии подсветки меньше и профиль можно сохранить только один.





Cobra Pro поддерживает беспроводное подключение по HyperSpeed Wireless (до 100 часов работы) и Bluetooth (до 170 часов), поддерживается технология Smart Dimming для экономии заряда батареи во время игры. В комплектации Cobra Pro присутствует гибкий кабель Speedflex USB Type-C, вес мыши без него составляет 77 грамм. Зарубежная цена Cobra Pro 129,99 долларов США. Базовая версия Razer Cobra весит 58 грамм (без учёта кабеля) стоит 39,99 долларов США.

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Razer предлагает приобрести в дополнение к Cobra Pro фирменные аксессуары: HyperPolling Wireless Dongle позволит повысить частоту опроса до 4000 Гц (но время работы уменьшится), с Wireless Charging Puck появится возможность беспроводной зарядки, а с Mouse Dock Pro будет возможно и то, и другое.