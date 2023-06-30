Razer расширила ассортимент игровых мышек новой линейкой Cobra — это лёгкие модели симметричной формы для правшей. Представлено две модели: Cobra Pro и Cobra, к главным отличиям между которыми производитель относит варианты подключения и особенности подсветки, но, если углубиться в спецификации, различий куда больше.
реклама
Обе модели оснащены оптическими переключателями 3-го поколения с ресурсом 90 млн нажатий и обладают подсветкой Chroma RGB. В Cobra Pro используется оптический сенсор Focus Pro 30K с максимальным разрешением 30000 DPI, скоростью и ускорением 750 IPS и 70 G соответственно, разрешение сенсора в обычной версии 8500 DPI, скорость 300 IPS и ускорение 30G. В Cobra Pro заявлено наличие 10 элементов управления, из которых 8 являются программируемыми кнопками, в Cobra таких кнопок уже 6. Функция HyperShift поддерживается. Также Pro версия отличается наличием 11 индивидуально настраиваемых зон подсветки Chroma RGB и памятью на 5 профилей, в обычной версии подсветки меньше и профиль можно сохранить только один.
Cobra Pro поддерживает беспроводное подключение по HyperSpeed Wireless (до 100 часов работы) и Bluetooth (до 170 часов), поддерживается технология Smart Dimming для экономии заряда батареи во время игры. В комплектации Cobra Pro присутствует гибкий кабель Speedflex USB Type-C, вес мыши без него составляет 77 грамм. Зарубежная цена Cobra Pro 129,99 долларов США. Базовая версия Razer Cobra весит 58 грамм (без учёта кабеля) стоит 39,99 долларов США.
Razer предлагает приобрести в дополнение к Cobra Pro фирменные аксессуары: HyperPolling Wireless Dongle позволит повысить частоту опроса до 4000 Гц (но время работы уменьшится), с Wireless Charging Puck появится возможность беспроводной зарядки, а с Mouse Dock Pro будет возможно и то, и другое.